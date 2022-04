Marcel YOMBA KETCHANDJI

Je suis Marcel YOMBA étudiant en deuxième année de master

contrôle de gestion à l'IAE de Valenciennes. Nanti d’un parcours universitaire diversifié, j’ai pu acquérir des connaissances et complétées par mes expériences professionnelles dans les métiers de ressources humaines, de comptabilité et du contrôle de gestion au travers de mes différents stages effectués, qui m’ont permis d’acquérir un certain goût pour l’organisation et le management des Hommes et la Finance à travers l’analyse et la manipulation des chiffres ainsi qu’un intérêt particulier à travailler en équipe



Je recherche un stage de 6 mois en contrôle de gestion dans le but d'une professionnalisation avancée, pour le compte de l'année académique 2013/2014 ( dans l'ile de France ou dans le Nord pas calais ).



Cordialement



Mes compétences :

Contrôle de gestion