Marcel ZOUNON

Je suis artiste et Directeur actuel de l'Ensemble Artistique National du Bénin.Ma vocation est de valoriser et de promouvoir le patrimoine culturel du Bénin par ma participation à plusieurs festivals dans le monde depuis 1989( Corée du Nord, Japon, Cuba, Brésil, France, Allemagne, Suisse, Russie, Italie, Espagne, Tchèquie, Slovanie, Côte dIvoire, Mali, Burkina Faso etc....., et de partager mes expériences à travers des colloques, des tables rondes et des conférences sur la culture de la Paix et le respect de la diversité des expressions culturelles.