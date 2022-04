Marcelin BEAUFORT

Actuellement Chargé commercial sédentaire au sein du groupe Labeyrie jusqu'à fin novembre, je souhaite développer mon réseau professionnel.



Je suis formé et opérationnel pour intégrer un poste de Chargé commercial sédentaire et Chargé de promotion marketing.



Mes compétences sont les suivantes :



Commercial :



* Gestion d'un portefeuille client (50/55)

* Maitrîse de logiciel d'exploitation commerciale,

* Prospection,

* Négociation commerciale,

* Gestion des prévisions de production,

* Gestion des litiges et édition des avoirs/refacturations.





Marketing :



* Mise en place d'un plan de communication,

* Lancement d'un nouveau produit,

*



Mes compétences :

Marketing stratégique

Yield Management

Microsoft Word

Microsoft Excel