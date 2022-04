Marcelin METTHEZ

Je suis avant tout sophrologue et je voudrais continuer de promouvoir et d'enseigner la Méthode Caycedo.

Je pratique la sophrologie depuis 1968 avent ed faire la formation de sophrologue.

Dès 1995 j'ai le diplôme de Sophrologue MS 1995.

En 2002 j'ai le dilpôme de formateur en sophrologie.

Mes activités en tant que sophrologues sont multiplples bien qu'actuellement je sois en retrait en raison des remous de restructuration de la Sophrologie Suisse. J'ai malgré tout un groupe d'entraînement et des élèves qui suivent mes pratiques.

J'ai fait mes premières expérience de grands groupes en enseignent la sophrologie aux chômeurs du canton du Jura.

Dans la foulée j'ai eu l'opportunité d'enseigner au EPO (Etablissement Pénitentiaire de la plaine de l'Orbe) qui abrite le pénitentier de Bochuz en plus de prisons préventives.Les groupes sont plus petits mais plus fidèles. Certains élèves sont venus aux apprentissages/entraînement durant plus de 5 ans.

Un article a paru dans la revue "Sophrologie Caycédienne" N° 45 du Professeur Caycedo à ce sujet.



Je m'intéresse aussi au traitement des accouphènes et des migraines par la sophrologie.

Depuis 1988, j'anime des cours du soir et des entraînements mensuels dans toute la Suisse romande



Mes compétences :

Enseignant

Enseignant formateur

Sophrologue