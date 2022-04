Marcelin NANJO

Diplômé en Audit et Contrôle de Gestion à l'ESSEC de Douala, j'exerce actuellement en tant que Entrepreneur Bâtisseur Professionnel de Réseau, avec pour partenaires d'une part la Business Scoll Internationale et Globale FFG (Freedom FaithNet Global) et d'autre part la Compagnie Asiatique en MLM, JMOceanAvenue.



Quoique pleinement impliqué dans mes projets actuelles, je reste particulièrement attentif et ouvert à de nouvelles opportunités affaires.



Dynamique et Persévérant je crois en la réussite à travers l'effort personnel, l'action, la détermination, et l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

- Audit social et organisationnel

- Finance d'entreprise

- Contrôle interne

- Comptabilité générale et Analytique

- Audit comptable et financier

- Contrôle de Gestion

- Audit Interne

Excel

Power point)

- Pack Office (Word

Développement Personnel et Leadership

Intelligence Financière

Relation Humaine

Gestion des Projets