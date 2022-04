Marceline LUO

Interprète et assistante d'un armement français pour un projet de construction des bateaux de pêche dans un chantier chinois, parfaite maîtrise de la langue française en particulier du vocabulaire technique et commercial.



Trois ans d'experience en sourcing en Chine, Spécialisée en recherche et tri des fournisseurs pour trouver la meilleure offre en terme de qualité, prix et délai de livraison.

Suivi de commande à partir de la validation des échantillons, contrôles de qualité et suivi de livraison.

Bonne connaissance des opérations d'exportation au niveau de la douane.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel