Marcella PETTINATO

14 Ans d’expérience dans le secteur du mobilier, pour des marques de renommée internationale avec une forte culture du projet.

Connaissance des acteurs et des mécanismes dans ce secteur.

Aménagement de bureaux et espaces publics - Gestion des projets - Business Development - Management.



10 Ans d’expérience dans l’Architecture, en Italie et en France. Connaissance des acteurs et des mécanismes dans ce domaine.



Mes compétences :

Management commercial

Grands comptes

Architecture

Management