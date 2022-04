Jeune camerounaise diplomée de l'ENSAI de Ngaoundéré à la recherche d'emploi.courageuse, organisée, stable et motivée par le résultat et passionée des procédés agro-alimentaires et chimiques . maitrise de la qualité et des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication.



Mes compétences :

Conception

Conception et développement

Développement de nouveaux produits

Gestion de la qualité

Qualité

Traitement des eaux