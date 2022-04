Marcelle COLON

Mon expertise : Secteur Industriel-Développement commercial-Fidélisation clients.



Les atouts qui me permettent de réussir : Ecoute active, adaptabilité, rigueur, organisation.



Dynamique,responsable et souriante, je cherche un poste qui me permette de mettre à profit mes compétences , mon aisance relationnelle ainsi que ma culture du résultat afin de relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Offres commerciales

Prospection commerciale

Gestion des commandes

Compte-rendu

ERP

Réalisation de devis

Gestion de la relation client

Chiffrage

Analyse des besoins

Sens du contact