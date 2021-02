Norbert CAMI

Homme de terrain, passionné, humble, empathique, j'ai forgé ma personnalité au cours de mes différentes expériences. Au sein des sapeurs pompiers j’ai mis en pratique les valeurs, fondement de notre identité, tels la sauvegarde et le respect de l’Etre Humain, le sens du secours, l’assistance et la solidarité.



Responsable sécurité, IPRP, dans le domaine technique et organisationnel, on m’a fait confiance dans le management de mes équipes. Parallèlement, j'aime transmettre aux autres la culture de la prévention des risques enseignée en tant que vacataire de l’éducation nationale.



Expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion, formé aux études de danger, ingéniérie de sécurité, risques d’incendie sur les panneaux photovoltaïques, je me remets en cause à chaque fois que cela est nécessaire.



Pour moi, il est important de se sentir bien dans son travail pour être performant. Je recherche un nouveau challenge dans la gestion des risques, dans lequel je pourrai m'épanouir avec mes équipes.



Mes compétences :

IPRP

Formateur SST

Formateur évaluation des risques professionnels

Gestion de crise

Plan de continuité d'activité (PCA)

Gestion de la Maintenance, planification et suivi

Enseignant formateur

Direction des Opérations de Secours et Sauvetage O

Gestion de la sureté et de la Prévention des actes

Maîtrise de la vulnérabilité de l’entreprise

Prévention des Risques au Travail

Expertise en analyse du risque d’incendie et d’exp

GTC