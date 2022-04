Marcelle DUGAS DE LA BOISSONNY

J'ai commencé ma formation en

1991 – 1992

Stage de restauration de tableaux à Paris, atelier de Francis Goubault,

- Apprentissage des différentes techniques de la restauration.



septembre 1992 – juin 1992

Documentaliste

Cabinet HERDHEBAULT et LATREILLE, Paris, Experts auprès la Cour d’Appel en dessins et tableaux anciens

- archivage : mise à jour de la documentation

- suivi des ventes

- recherches sur les tableaux : authentification des œuvres

- secrétariat



octobre 1992 – octobre 1995 :

Stagiaire Galerie Jean-François et Philippe HEIM, Paris



1995 –2000 :

Assistante Collaboratrice plein-temps - Galerie Philippe HEIM, 38, rue de Penthièvre Paris



- création et restructuration du système de documentation

- organisation des différents salons (Biennale des Antiquaires de Paris, Foire Internationale de Maastricht, divers salons parisiens) et des expositions de la galerie

- chargée de vente auprès des musées

- vente et conseil aux particuliers

- expertises de tableaux et sculptures

- recherches de documentation

- rédaction d’un catalogue d’exposition en 1996 Les voyages de 1850 – 1940

- organisation d’une exposition Joseph Inguimberty à la mairie de Bagatelle de Marseille (VIIIè arrdt) en juin 1999

- secrétariat



Juin 2006 : Formation Y.M.C.A Toulouse

- Quark X- Press, Photoshop CS2, Illustrator



Depuis 2007 mi-temps - juin 2012

Assistante -Collaboratrice - Galerie Philippe HEIM, 20, rue du Cirque -75008 Paris



- spécialisation : sculptures et peintures animalières début du XX è

Peintres de voyage de 1850 à 1950

- relation avec les clients français et étrangers: conseils, vente

- organisation de salons : B.R.AF.A (Bruxelles Antiques Fine Arts Fair)

P.A.D. (Pavillon des Arts et du Design) Paris

- organisation et suivi des expositions auprès des clients

- recherches de documentation

- secrétariat