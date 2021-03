J'ai effectué ma formation à l'I.S.R.A ( Institut de Sophrologie Rhône-Alpes) à Lyon.



Je l'ai complétée et je l'améliore toujours chaque année par de nombreux stages , avec pour objectif d'enrichir mes compétences et de pouvoir vous transmettre les outils les plus performants et les mieux adaptés à vos besoins.







Mes compétences :

Animatrice certifiée de Yoga du Rire