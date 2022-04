Marcelle METTEY

Depuis toujours, suspendue par un fil... et une aiguille; mes parents tisserand et brodeuse m'ont transmis "l'étoffe"...

Passionnée de fils, de couleurs, de belles matières, je réalise divers travaux d'aiguilles, confectionne des accessoires, originaux, en soie, en laines, je customise aussi tout ce qui me passe sous la main... Je travaille également "à votre décoration d'intérieur", confection d'ameublement, et réfection de siège; à votre service, et sur mesure. Retouche...et raccourcis votre manteau; customise votre vêtement.



Je tiens tout spécialement à partager et transmettre mes savoir-faire lors d' ateliers, auprès d'adultes, d'adolescents, et aussi de jeunes enfants.





Après un parcours de vie professionnel plutôt varié, je me suis engagée à la Coopérative ENVOL où je déploie mon activité artisanale, sur Dijon et alentours proches.



Mes compétences :

Organisation professionnelle

Fiabilité

Communication aisée

Technique Qualité Précision

Créativité Originalité

Pédagogie Ecoute Adaptabilité