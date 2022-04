Marcelle SCHWENDEMANN

Exploratrice de conscience...Mère de 3 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants, ayant participé avec plaisir à l'éducation de 2 enfants et 2 petits-enfants (famille recomposée), merci la Vie !! elle est mon seul maître et m'enseigne l'absolu - cet absolu qu'il faut diluer dans le quotidien sans le réduire, vaste programme ! c'est pourquoi mes outils majeurs sont le Qi-Gong et la naturopathie qui englobe une vaste palette de thérapies que j'ai explicitée dans un livre intitulé "matière à réfléchir". Il me reste à transmettre ce que mes jours et mes nuits m'ont appris…

Voici le lien pour mon livre : https://www.morebooks.de/store/fr/book/mati%C3%A8re%C3%AO-r%C3%A9fl%C3%A9chir/isbn/978-3-639-63245-3