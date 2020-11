Marcelline CHINEAUX NÉE BLAMPAIN -A.

J'ai exercé durant 7 ans dans l'encadrement et la gestion des équipes .Ainsi, j'ai été en charge de la formation des équipes et des collaborateurs durant cette période.

Depuis 2004, dans la perspective d'une nouvelle orientation professionnelle, à dominante pédagogique, j'interviens au sein des établissements scolaires et/ou auprès des familles pour l'encadrement et l'accompagnement scolaire des élèves en difficultés en Anglais/Français et Espagnol .

L'objectif consiste à les réconcilier avec certaines matières de leur cursus, voire de les aiguiller afin de rendre plus aisé ou pertinent leur parcours scolaire.



Mes compétences :

Administratif

Agent administratif

Formation

magasin

Pédagogie

Soutien scolaire

Traduction