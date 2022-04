Marcelline SCHOLLAERT PAGES

Ingénieur en Électricité au sein d'EUCLID INGENIERIE (bureau d'études TCE).





Réalisation d’études techniques courants forts / courants faibles / SSI : quantitatifs de matériel, dimensionnement de câbles, bilans de puissance, calculs d’éclairement



Établissement et contrôle de plans courants forts / courants faibles : phase appel d’offre et exécution.



Réunions techniques et avancement avec le client.



Mes compétences :

Bureau d'études

Courant fort

Courants faibles

ECLAIRAGE

Electricité

HQE

Polyvalent

SSI

Ingénierie

Courant faible