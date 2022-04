Marcello CAVALLUCCI

Tous mes voeux pour cette nouvelles année

https://www.youtube.com/watch?v=cbvnj_NfmfA



Créateur de FBMEDIAWORKS depuis 2008, entouré de collaborateurs indépendants, mes domaines d'activités sont:



- La communication sous toutes ses formes, logos, chartes graphiques, cartes de visite, flyers, papeterie administrative de sociétés etc...



- Impressions de toutes tailles sur tous supports.



- La création de sites internet, Vitrine, Corporate et E commerce compatibles toutes plates-formes (Mac, PC, Smartphones et Tablettes).

exemple:





http://hotel-moulin-de-la-brevette.fr/



http://elephant-zebre.com/



http://www.6emesens-globalservices.fr/Radisson



http://www.pizzeria-dompi.fr/



http://www.ombre-et-matiere.com/



http://rencontres-de-la-creativite.fr/



http://www.symphoniedevenements.fr/



http://www.tygones.fr/



http://www.attitudes-photo.com/



http://www.animaed.fr/



http://www.animal-welfare-consulting.com/



http://www.pralineetfleurdesel.fr/



http://www.marteaudepianos.fr



http://www.arthomenaturel.fr



http://www.ms-69.fr et http://www.ms-42.fr



http://www.coulangesgestionprivee.fr/



http://www.sopitec.fr



http://www.famillepaillet.fr/



http://www.barilonegestion.fr/



http://www.lasavonneriebourbonnaise.fr



http://www.grainesdesol.fr/



Ces sites sont auto-administrables, ils allient esthétisme et efficacité à vocation économique ou artistique..





De part mon expérience, je vous apporte aussi

- Le conseil en communication commerciale



- Personnalisation d'images, Création d'image marketing



- Création de Marques



- Impressions sur tous supports ( papier, textile, Plexi, Métal etc...) de la carte de visite au très grands formats.



- Création et suivis de plans de communication



- Spécialisé en photo-animation



- Tous travaux graphiques ( vectorisations de logos etc...)



- Retouches photos



- Communication sur tous supports, de la carte de visite, flyers, pochettes à rabats, kakemonos, bâches publicitaires très grandes dimensions, impression sur tout type de matériaux, broderies sur tous supports textiles etc...N'hésitez pas à nous consulter pour connaitre la faisabilité d'un projet particulier.



- Marquage de véhicules et de vitrines.



FORMATEUR PAO

Agrée "Centre de formation" auprès des OPCA, je réalise des formations pour les entreprises et les particuliers, in situ ou online, sur les logiciels de la suite Adobe. 06.69.99.33.00



ETHIQUE



FBMediaworks se fixe pour but unique, de travailler et tailler votre image précisément, afin qu'elle vous ressemble.

Ne pensant qu'à une chose :



"Que cette identité soit efficace".



Des valeurs



Outre le fait que je ne travaille qu’avec des imprimeurs labellisés respectant l’environnement, je suis tout particulièrement attentifs à ce que ces impressions soient produites localement ou en France, en m'interdisant d’utiliser des prestataires « Lowcost » qui produisent sur des sites qui ne garantissent pas le respect de l’humain.



Si ce qui m'est demandé est aussi produit en France, je privilégierai la production hexagonale.



C’est ainsi que nous préserverons, les emplois futurs de nos enfants.



http://www.fbmediaworks.com



Mes compétences :

Conseil en communication

Création Site Web

Graphisme et communication

Graphisme et Web design

Graphisme Photoshop Illustrator

Graphisme publicitaire

Graphisme PAO

Conseil marketing

Retouche photos

Site internet

Webdesigner

Print

Wordpress

A l'écoute de vos besoins et envies