Marcelo MEDINA

Je suis un business manager ayant plus de 15 ans d’expérience à l’international dans l’analyse de problèmes et la vente de solutions. Je réalise et dépasse mes objectifs de façon récurrente, développe les portefeuilles clients et gère les canaux de distribution. Je suis efficace et concentré sur l’obtention rapide de résultats. Mes qualités à la fois de prospecteur et de négociateur sont très recherchées, tandis que sont appréciés ma très bonne présentation et mon talent certain pour la communication et l’établissement de relations durables. Je maîtrise parfaitement l’art de rendre simple les informations complexes pour les rendre accessibles et convaincantes. Quatre langues sont à ma disposition : l’espagnol qui est ma langue maternelle, l’anglais et le français que je pratique couramment puis, à un niveau avancé l’italien.



Mes mots-clefs:

Sales, IT Sales, Telecom, Languages, Negotiation, Team oriented, Communications, IP Telephony, Data Network Infrastructure, Video Conferencing, Telepresence, Unified Communications, e-Commerce sales, Online sales, SaaS, Services, Business Strategy, Territory Management, Account manager, Management of Channels and Resellers, Team manager, Public Speaking, Selling and Closing, Global Business Experience, MBA, Team enabler, Responsible big accounts, business to business EMEA, Marketing Viral.



Mes compétences :

Languages

Services

Business Strategy

SaaS

Sales

Negotiation

Communications

Video Conferencing

Telecom