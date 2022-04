Marchal FRANK

Activité en cours : Ingénieur Analyse en charge de l'organisation des commissions d'essais sur site dont l'objectif est de statuer sur l'engagement des phases d'essais d'ensemble à partir de l'analyse des essais réalisés et de l'état de l'installation (EPR Flamanville 3 - Unité en cours de construction)



Objectif : Développer une expertise technique transverse (multi-secteur) durable dans le domaine de l'instrumentation et du traitement de l'information pour la surveillance des performances et de la disponibilité des procédés.



Mes compétences :

Instrumentation / automatisme

Nucléaire

Analyse de risque

Gestion de projet