Marchal FREDERIC

• Création et direction de centres de profit

• Acquisition de projets

• Développement d’offres technico-commerciales/négociation

• Direction de projets

• Recrutement, coaching et management d’équipes techniques et commerciales

• Bonne compréhension technique

• Capacité d’analyse conceptuelle et stratégique

• Bonne connaissance des branches automobile, aéronautique et défense

• Connaissance informatiques: MS-Office, Internet, CRM Siebel, PeopleSoft, Outlook comme utilisateur







• Bonne communication

• Persuasion et motivation

• Focalisé sur les résultats, travail autonome

• Orientation client

• Capacité à interagir en milieu multiculturel et multilinguistique



Mes compétences :

Conseil

Direction générale

Développement commercial

Ingénierie

Management

Marketing

Gestion de projet