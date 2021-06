Tristan RENAUD

Je suis en charge de définir et appliquer la politique commerciale de l'éditeur. Je coordonne donc les activités commerciales, la relation client et le réseau des partenaires.



De manière plus opérationnelle, je travaille en avant vente avec les partenaires "Gold" (les plus actifs donc) et m'occupe du développement des affaires dans les pays émergents (Inde, Asie du Sud Est, Amérique du Sud et Afrique) surtout, mais aussi en Europe du Nord (Allemagne, Scandinavie).



Je ne suis pas tombé dans le web et dans le business étant petit, lire mon profil LinkedIn, à la base je suis un geek du secteur spatial et j'ai aussi été quelques temps dans la Marine Nationale Française.



Je suis basé sur Genève, en Suisse.



Mes compétences :

Aéronautique

Business

Business development

Cms

Open Source

spatial