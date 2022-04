Marchand YOHANN

Depuis 2010 : Pigiste pour différents sites culturels

x France Net Infos

x Blasting News

x Cinevibe

x Toute La Culture

x Paris La Nuit





Expériences d'Animateur Radio

- 2010 - 2012. Radio Néo. Paris - Voice Track sur une musicale et la matinale estivale.

- 2009. NRJ School. Paris - Sélectionné parmi les 15 finalistes.

- 2007. Grand concours des animateurs RTL. Nantes - Sélectionné parmi les 20 finalistes.

- 2005 - 2007. Radio Campus Angers. Angers - Animateur d'un talk-show et d'une musicale.

- 2000 - 2002. Radio G. Angers - Animateur d'un talk-show.





Expériences de Scénariste - Réalisateur

- 2015. Projet de web-série : A l'américaine

- 2012.

x Enfumé - CM (6')

x El Palo Del Diablo - CM (2')

- 2011. Zéro Forfait : Pub (3 x 1'30) - Campagne web diffusée sur le site de ZF et les plateformes communautaires.

- 2005 : No Comment - CM (8')

- 2001. Hors Service - CM (8')

- 2000. Autopsie d'un Soi - CM (5')



Mes compétences :

Rédacteur

Journaliste

Cadreur

Monteur

Réalisateur

Web

Film d'entreprise

Animation Radio

Community management

Communication

Management

Marketing

Microsoft Office

Stratégie de communication

Gestion de projet

Relations clients

Aisance relationelle

Rédaction

Gestion de la relation client