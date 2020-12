Issu d'une formation comptable et trajectoire international. Habitué aux échanges avec les clients et fournisseurs en anglais, français et espagnol. Flexible, esprit d'équipe, polyvalence.



Mes compétences :

Logistique

Trilingue

Négociation internationale

Esprit analytique

Autonomie professionnelle

Ecoute

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Aisance relationelle