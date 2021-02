Margaux CHEVREUX

Amatrice de découvertes culturelles et humaines, j'ai orienté mes études vers ces horizons.



Au cours de ma carrière dans la relation client, j'ai développé de fortes compétences dans le commerce et le marketing.

Après plusieurs années d'expérience dans ces domaines, j'ai décidé de tourner une page.



Ayant déjà appris les bases du développement web durant ma Licence professionnelle Tourisme Nouvelles Technologies, et ayant pratiqué pendant un de mes stages de Master, ma reconversion dans ce domaine est devenue une évidence.



J'ai d'abord suivi des tutoriels, et je me suis entraînée du printemps à l'été 2020. J'ai ensuite décidé de suivre une formation à La Capsule !

Je m'épanouis énormément dans ce nouveau métier car je suis passionnée par la création, l'analyse, et la résolution de problèmes complexes.



