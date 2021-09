Margriet HOFMANS

_______________________________________________________________________________________________

LANGUES – quadrilingue : néerlandais, français, anglais, allemand



* Néerlandais: langue maternelle (ai vécu jusqu’à 19 ans aux Pays Bas)

* Français: parfaite maîtrise (réside en France depuis 1981)

* Anglais: parfaite maîtrise (9 ans d’activité professionnelle en langue anglaise, 11 mois en poste expatrié à Londres (VMC), 6 mois d’études aux USA)

* Allemand: couramment (7 ans d’activité professionnelle en langue allemande)

* Italien : notions (1 an d’études 1993/94)

* Espagnol : notions (1 an d’études 1985/1986)



INFORMATIQUE



* SAP(2011);Gesship(2010);ERPDynamics AX (2008-2009) Providence, Gael (1994-98);AS 400

* ACCESS : Utilisation quotidienne de base de données clients (2000-02)

* INTERNET, OUTLOOK - LOTUS NOTES

* Micro-informatique: Maîtrise de l’environnement Windows et du Pack Office(Excel, Word). Travail quotidien à l’aide de ces outils

ACTIVITES EXTRA – PROFESSIONNELLES et ASSOCIATIVES



*Membre qualifié de la commission communication et animation communale : 2001-2008

*Trésorière de l’Association des Parents d’élève « les Diablotins de la Trébillane », 2003-2006

* Parent d’élève élu : Conseil des école maternelle et primaire de la Trébillane-René Cassin, 2001-2007

* Membre de l’Association Néerlandaise du Midi (ANM), 1999-…

* Membre d’Aix Accueil, Accueil Villes Françaises (AVF), 1998-2000

* Membre de la Jeune Chambre Economique, Versailles, 1987-1988

* Trésorière d’un club d’investissement, Paris, 1984-1986

* Redactrice du journal du lycée « Montessori Krabbels », Rotterdam, Pays Bas,1979-1981



Mes compétences :

Sens de l'organisation

Rigueur

Adaptabilité