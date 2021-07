Marguerite GUILLOU

Depuis plus de 6 ans à faire le lien entre problématiques opérationnelles et stratégie globale, j’aime transmettre la motivation et l’engagement nécessaire à chacun pour donner du sens et impliquer. En effet, une démarche QSE, DD et plus globalement RSE, réside pour moi dans ce travail collectif et quotidien. Travaillant avec des interlocuteurs de toutes horizons, j’apprécie la diversité et la richesse des échanges. La découverte de nouveaux univers, le travail en équipe et collaboratif, ainsi que l’élaboration de projets transverses et communs, sont moteurs et fondateurs dans mes réflexions.

Cela me permet aujourd’hui d'accompagner nos parties prenantes internes comme externes dans leurs interrogations et leurs problématiques métiers et environnementales/sociétales.



Mon credo : « l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire » H. Bergson



Mes compétences :

Sécurité

Management de projet

Développement Durable

Droit Environnemental

Management environnemental ISO14001

OHSAS 18001

ISO 9001

Approche risque