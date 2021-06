Maria LEJEUNE (MARTINEZ)

Hortensia Lejeune,

Riche de mes expériences professionnelles, et plus particulièrement celle que j’exerce aujourd’hui comme Responsable de Réseau, j’ai développé mes talents de pilotage des performances commerciales, RH et économiques.

J’ai du plaisir au quotidien dans le développement de compétences des responsables des 18 boutiques que j’anime. Donner du sens pour faire agir les équipes et les aider à atteindre leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs au service des clients est un véritable moteur de satisfaction.





Mes compétences :

Commercial

Manager

Organisée

Qualités relationnelles

Rigoureuse

Sens commercial

Microsoft Office

Merchandising