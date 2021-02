Maria MORGADO

Médium, Tarologue, Energéticienne, Psychogénéalogiste et Formatrice.



Don de voyance hérité de ma mère et ma grand-mère et révélé à l'adolescence par des rêves prémonitoires.



C'est ainsi que je me suis intéressée à la voyance et initiée au tarot de Marseille. L'enseignement de certains maîtres tarologues finirent par compléter ma connaissance au point que je décida, il y a 15 ans, de changer de vie et d'adopter un nouveau cap, les cartes sorties de l'étui et le coeur à l'appui pour une voyance de qualité, faite pour vous.`



Ma vocation est d'aider le consultant à trouver sa voie, parmi les chemins de traverse que vous et moi devons indéniablement franchir au cours de nos destinées plurielles.

Les vicissitudes de la vie, les dangers, les accidents de parcours (affectifs, financiers, ou professionnels) représentent ces étapes essentielles et révélatrices qui assemblent et façonnent nos réalités.



Ma lecture divinatoire des tarots a pour objectif d'inspirer le consultant vers cet axe positif dont il a pu se détacher, bon gré mal gré, ou pire, ne jamais s'y approcher.



Je serai là pour vous aider, vous guider, mais surtout pour vous familiariser avec l'être sous-jacent qui sommeille en vous, cet individu capable de dépasser ses limites.



Mes compétences :

Formatrice au Tarot de Marseille

Praticienne en Psychogénéalogie

Energéticienne

Médium, Tarologue