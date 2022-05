Mes compétences :

Informatique

Certification ITIL S.O.

Certification ITIL S.D.

Virtualisation

Téléphonie

Stockage

Internet

Projet Virtualisation

Cloud computing

Management IT

Gestion de Projet IT

Statégie IT

Sécurité informatique

Ethical Hacking

Google Apps

Office 365

Sécurité CEHV9