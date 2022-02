Stéphanie GIRAUD

Après 6 années d’études dans l’art, le graphisme et l'édition, puis dans le web et le management, j’ai notamment développé mes compétences en design d’interface durant mes 5 années en ESN lyonnaise.

J’ai ensuite souhaité retrouver la région PACA, et continuer l’UI/UX auprès d’une ESN Aixoise.

-

Aujourd’hui, je recherche des sujets digitaux innovants et challengeant, me permettant de m’épanouir dans des réflexions très orientées UX et UI.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Agile Scrum

Scrum master

Management

Webmarketing

User interface design

Wordpress

E-commerce

Édition

Communication visuelle

Art

Identité visuelle

Design graphique

Web design

Direction artistique

Planification

Gestion d'équipe

Gestion de projet informatique

HTML/CSS