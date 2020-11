Mariam FATNASSI

IP-SSI est un prestataire informatique qui s'étend aujourd'hui sur 4 axes stratégiques : l'infogérance, le Cloud, les solutions serveurs et postes de travail, la sécurité.

IP-SSI a développé une offre complète permettant aux PME/PMI de sous-traiter, totalement ou partiellement, la gestion de leur informatique.



Notre mission est de maintenir et de faire évoluer le parc informatique de nos clients. Cette compétence déléguée permet à nos partenaires de maîtriser leur informatique pour accroître leur fonctionnement au quotidien.



• Administration de votre architecture Informatique et réseaux,

• Gestion de sécurité réseau,

• Gestion des noms de domaine,

• Gestion des emails,

• Gestion des Spam,

• Gestion des sauvegardes de données,

• Offre CLOUD.