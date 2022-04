Yanis ACHERCHOUR

Désireux d'apprendre, généreux dans l'effort, sérieux et persévérant, je suis actuellement à la recherche d'un contrat en alternance dans le cadre d'une Licence Banque afin de réaliser mon projet professionnel : devenir conseiller clientèle auprès des particuliers



Mes deux années d'expériences dans le domaine bancaire et l'obtention de mon BTS Banque n'ont fait que confirmer mon souhait de travailler dans ce domaine.



La polyvalence du métier me séduit réellement, en effet gérer le risque tout en développant un portefeuille client et en étant conforme à la réglementation sont des missions que j'ai pu apprécier.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Vente

Banque de détail

Droit bancaire