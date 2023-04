Marianne FONTAINE

Mes compétences:



Management:

• Définition et suivi des objectifs de l’équipe

• Recrutement, formation et évaluations des responsables de magasins

• Animation et motivation des équipes de vente



Financières et commerciales:

• Suivi budgétaire et rentabilité des points de ventes (EBIT)

• Définition, analyse des KPI et de la productivité

• Gestion des flux financiers et de stock

• Réduction de la démarque inconnue

• Gestion des ouvertures et fermeture de boutiques

• Conduite de projets: Analyse, planification des besoins et ressources, estimation et suivi des coûts



Humaines:

• Sens des responsabilités

• Très bon relationnel

• Dynamique, enthousiaste, goût du challenge

• Organisée, rigoureuse et proactive



Beauté

Commercial

Cosmétique

Développement réseau

Encadrement

Encadrement d'équipe

Leadership

Luxe

Management

Management equipe

Marketing

Marketing opérationnel

Merchandising

Process

Retail

Sales

Vente

Communication