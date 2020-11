Marianne LE BEC

Je viens de terminer ma formation de Comptable assistante chez Initiative Formation et je recherche activement un poste de Secrétaire comptable à temp plein dans un rayon de 50 km autour de Quimper.



Durant 3 ans et demi jai exercé en intérim et en CDD les métiers dAssistante administrative, Assistante de gestion et Assistante ADV dans divers secteurs dactivités (industries, transports, bailleur social, travaux publics, thalasso, prévoyance).



Dynamique, rigoureuse et dotée dun bon relationnel, je peux madapter facilement au travail en équipe, ainsi quapprendre de nouvelles tâches. Je suis mobile et disponible immédiatement.