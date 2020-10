Marianne MOREAU (HUSSON)

Comptant plus de 20 années d'expérience en environnement Grand Système, dont 14 en PACBASE, je suis proactive et totalement autonome. Je peux apporter sur des projets une forte expertise technique et fonctionnelle.



Mes compétences :

Mainframe

IBM VisualAge Pacbase

4GL

WinDev

WebSphere MQ

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

MVS

Informix-SQL

Informix

DB2

CICS/ESA

CGI Web Development

AEGIS

COBOL

SQL