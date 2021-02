Marianne PAILLOT

Je vous invite à consulter mon profil en suivant le lien :

https://www.linkedin.com/in/mariannepaillot





Capitalisation de 25 ans d'expérience à des postes de management, d'abord en R&D appliquée du domaine High Tech, puis comme Directeur d'un Centre de Profit en prestations de services techniques et dernièrement à la Direction d'une Association professionnelle d'industriels (domaine des services et matériels techniques ou scientifiques, en environnements International, TPE/PME et Public).



Je suis reconnue pour mon savoir-faire en management, gestion, organisation et optimisation, au service de la satisfaction client.



De par mon parcours industriel et ma formation scientifique, j'ai une expertise en lasers, fibres optiques, radioprotection/dosimétrie, métrologie, normalisation et qualité.



Je suis intéressée par les fonctions de Direction Opérationnelle, de préférence d'une activité technique ou scientifique en environnement industriel.





Mes compétences :

Business

Coordination

Industrialisation

Innovation

Métrologie

Microsoft Technologies

Optique

Technique

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Fibre optique

Industrie