François PAILLOT

Au sein de la Direction Technique de TMHFR, je suis chargé d'assurer l'interface entre le réseau de concessionnaires et TMHFR, de leur accompagnement dans le processus d'intégration des réseaux de distribution et du développement et de la promotion de la politique de Service.



Cela inclut notamment:

- de déployer l’ensemble des moyens mis à disposition du réseau pour organiser l’activité du Service,

- de contribuer à la remontée d'informations techniques auprès des usines,

- de suivre les garanties et campagnes constructeurs,

- de mettre en place et suivre des plans d'actions annuels : certification ASEC (After-Sales Service Evaluation & Certification), Kaizen,

- de suivre et animer des Grands Comptes en appui des concessionnaires sur les problématiques Service,



En résumé, il s'agit de superviser la satisfaction des clients et des concessionnaires



Pour réussir dans ce nouveau rôle, je m'appuie sur la capitalisation d'une vingtaine d'années de direction opérationnelle et commerciale.



J'ai pratiqué le management opérationnel et l'accompagnement d'équipes pluridisciplinaires, en back-office ou de terrain,

- d'abord dans le négoce des biens d'équipement pour l'Industrie Mécanique (importation / distribution de Machines-Outils à Commande Numérique) au sein d'une PME familiale puis dans la filiale française d'un groupe japonais,

- puis aux commandes de PME du Second-Œuvre du Bâtiment (Agencement Tous Corps d'État puis la gestion des prestations de service en miroiterie/menuiserie aluminium).



C'est au long de cette expérience croisée des environnements structurés à forte culture résultat et du monde des TPE/PME et des Services que s'est affirmé mon sens du service et de la satisfaction client.





