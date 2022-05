Naïc ABOUDOU

Compétences dans le reporting mensuel, l’analyse budgétaire et la mise en place de tableaux de bords. Bonne maitrise d’Excel, de SAP et de Business Object, acquise au cours de quatre années d’expérience en Contrôle de gestion.



Mon poste actuel de Contrôleur de gestion, s’articule autour d’une mission de mise en place d'un Modèle de coût Macro au sein de l'Établissement Public.



Analyser l'existant, s'entretenir avec les différentes directions, recueillir les besoins de pilotage, proposer des axes d'amélioration et des pistes de travail, mettre en place un "pilote", paramétrer le nouveau modèle dans l'outil, sont autant de missions que je réalise à travers mon expérience. Niveau bureautique, Excel et Tagetik sont mes principaux outils actuellement.



Mes compétences :

Contrôle de gestion industriel

Comptable et budgétaire

Rigueur

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Gestion de projet