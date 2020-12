Mariano NATACHA

Après avoir travaillé 6 années dans la recherche privée et publique appliquée à la santé, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur d'études me permettant d'exploiter mes compétences et mon expérience pour relever de nouveaux défis. Spécialisée en biologie moléculaire, production et purification de protéines recombinantes je souhaite m'investir dans de nouvelles collaborations professionnelles. Je suis également ouverte aux propositions qui me permettraient d'élargir mon champ de compétences, en apprenant et appliquant de nouvelles techniques. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Mes compétences :

Microbiologie

Culture cellulaire

Purification de protéines

dd PCR

qPCR

Production de protéines recombinantes

Sequençage haut débit

Clonage