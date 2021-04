Marie-Anne HASCOËT

Notaire stagiaire pendant un peu plus de deux ans au sein dun office notarial brestois comprenant une vingtaine de collaborateurs, j'ai validé mes quatre semestrialités de DSN et soutenu mon mémoire de DSN sur le thème de la fiducie. Ce sujet m'a permis dapprofondir de nombreuses matières juridiques allant du droit des sûretés, au droit des libéralités, en passant par lingénierie financière, la gestion du patrimoine ou encore la protection des personnes vulnérables.



Entre 2007 et 2018, j'ai travaillé à l'office notarial de BOURG BLANC à proximité de Brest, au sein duquel j'ai été nommée notaire en 2012.



J'ai intégré l'Etude Fouesnant en qualité d'associé en mai 2019, suite au départ en retraite de Maître Coroller.



Mes compétences :

Droit

Immobilier

Notariat

Successions

Transmission

Gestion de patrimoine