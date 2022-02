Marie-Aude NAUDIN

Mes Valeurs:

- L'optimisme

- L'action, le mouvement

- L'autonomie

- Le bien être



Mes Qualités:

- Capacité d'analyse et d'adaptation

- Rigoureuse

- Sociable, dotées de facilités relationnelles

- Dynamique



DOMAINES DE COMPÉTENCES



CONTRÔLE DE GESTION

- Mesurer et analyser les écarts sous forme de statistiques, de tableaux de bord commentés.

- Élaborer et adapter en permanence les outils d’analyse, les indicateurs et procédures du contrôle de gestion à l’aide de traitements informatiques.

- Suivre l’activité en collectant les informations auprès des directions opérationnelles.

- Assurer la retransmission commentée des analyses et être force de propositions auprès de la direction générale.



AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE

- Contrôler a posteriori la régularité et la sincérité des documents et des procédures.

- Détecter les anomalies et en rechercher les causes (cartographie des risques).

- Rédiger des rapports de synthèse à un moment donné, mettant en valeur les écarts et leurs causes.

- Conseiller de nouvelles procédures



COMPTABILITÉ

- Assurer la responsabilité de la tenue des comptes en conformité avec les règles comptables, fiscales et sociales.

- Coordonner les clôtures mensuelles et annuelles (CCA, FNP/MNRF, valorisation des stocks,…..)

- Maîtriser et améliorer les outils informatiques appliqués à la comptabilité

- Assurer la communication avec les CAC, le cabinet d’expertise comptable, les banques……







Mes compétences :

Comptabilité générale

Trésorerie comptable

Comptable fournisseurs

Comptable Clients/Recouvrement

Comptable clients

Contrôleur de gestion

Contrôle interne