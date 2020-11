Marie BAHEU

Déterminée à accomplir ce que j'entreprends, je suis une personne sur laquelle on peut s'appuyer. Je suis digne de confiance et capable de communiquer que ce soit de manière orale et écrite. Ouverte d'esprit, je m'adapte à n'importe quelle situation. Mes compétences peuvent s'exercer dans tous les domaines. Je suis à même de travailler en équipe ou par moi-même sans aucune difficulté.



I am a person who is hardworking and determined to achieve what is undertaken. I am trustworthy, reliable and get excellent oral and written communication. I am an open-minded person and I am able to adapt in many situations. My skills can suit every fiel to explore with a systemic approach. I possess excellent pratical skills and I am capable of working within a team or own initiative.



Mes compétences :

EBP Commercial

Excel

Word

Powerpoint

EBP Compta & Business Plan

Publisher

Langues vivantes

Langue des Signes

Works

Secrétaire

Comptable

Langues

Accueil

Kelio