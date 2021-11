Marie BAUDRY

ATOUTS CLEFS



• 15 années d'expérience acquises dans le secteur des médias et du digital

• Pilote des projets d'envergure à la croisée de la technique, de l'éditorial, du marketing et du commercial

• Assure un rôle d'expertise et de stratégie auprès des directions générales

• Maîtrise la chaîne de production numérique : occupation des postes de webdesigner, webmaster et directeur de projet

• Compétences d'encadrement éprouvées jusqu'à 5 collaborateurs

• Pratique l'anglais professionnel



Mes compétences :

Chef de produit internet

Partenariats musique

Relations Presse

Partenariats vidéo

Webdesigner Intégrateur

Coordination de projet

Webmastering / SEO

Chef de produit vidéo

Management d'équipe

Responsable communication

Chef de projet digital

Expertise vidéo

Promotion éditoriale

Applications mobiles

Smart City

Open Data

Stratégie digitale

Social media

Innovation