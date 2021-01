Marie-Caroline LAFAY

Spécialiste de la Communication et des Medias, je bénéficie de plus de 20 années d'expérience multi-secteurs : santé-médecine-pharmacie, arts-spectacle-culture-tourisme, Industrie du Luxe-Horlogerie-Joaillerie, Esthétique-Bien être, Sport-Compétition, Hôtellerie-Gastronomie-Œnologie, Innovations technologiques, Sujets de Société, Handicap, Journées Nationales-Expositions-Salons...

Ma mission est de contribuer au déploiement de la notoriété des organisations (entreprises, associations...) et des personnes (artistes, artisans...). "Faire savoir" à partir du savoir-faire, tel est l'objectif.



Forte de cette expertise, je peux affirmer qu'on ne s'improvise pas communicant. C'est un métier à part entière, qui exige d'avoir quelques qualités innées - relationnelles notamment - mais celles-ci seules, ne suffisent pas. Pour être le meilleur ambassadeur auprès des médias d'un label, d'une entreprise ou d'une personne, il convient de définir et d'accompagner la stratégie de communication qui rejaillira positivement sur l'image, que ce soit pour une action ponctuelle ou durable.

Il faut aussi maîtriser parfaitement les méthodes et les outils professionnels, pour obtenir les résultats escomptés, à savoir des parutions rédactionnelles dans les médias - par opposition aux espaces payant - publicitaires ou publi-rédactionnels.

Je revendique des qualités d'écoute, d'adaptation et de détermination, que je mets au service des organisations et des personnes qui font appel à mon savoir-faire.



Depuis 2014, j'ai développé un département supplémentaire dédié au milieu artistique, pour assurer la promotion d'artistes et de talents divers.



