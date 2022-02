Marie-Charlotte DUBOIS

Après avoir travaillé 4 ans chez Smartbox dans le développement et la gestion de la relation avec les partenaires, j'ai souhaité approfondir certaines compétences dans un secteur que j'affectionne particulièrement, celui de la formation, en tant que Chargée de recrutement et placement au sein du Centre de Formation en Apprentissage de l'Université Pierre et Marie Curie. Former les jeunes aux techniques de recherche d'emploi, coacher les jeunes dans leur recherche d'emploi, effectuer le placement des candidats en entreprise, développer et accompagner les partenariats avec les entreprises sont les types de missions que je recherche.



Mes compétences:

- Assurer un développement commercial

- Conseiller et accompagner des entreprises et des candidats

- Conseiller sur l'orientation professionnelle

- Animer des ateliers de techniques de recherche d'emploi

- Mener des entretiens de recrutement



Mes qualités :

- Sens du service

- Capacité d'adaptation

- Esprit d'équipe

- Autonomie

- Sens du résultat



