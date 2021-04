Marie-Christine CHEVILLARD

Une Assistante Commerciale avec plus de 10 ans d'expérience et jeune diplômée de la Relation client en 2020 !

Je restitue ma connaissance métier et process auprès de différents services (Commercial,IT...) pour être dans une démarche d'amélioration continue de fidélisation client.

Jai capitalisé en flexibilité relationnelle et expertise en Front et Back Office, au service de PME/PMI et Grands groupes dans les secteurs de l'automobile, l'assurance, la Santé, l'informatique.