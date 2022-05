HISTORIQUE ET PRÉSENTATION

Coachs et Associés à été créé en 2005.

La mission du cabinet est d’accompagner l’évolution et d’optimiser la performance individuelle et collective.

Marie-Christine Garson, Coach professionnel intervient dans le domaine des relations humaines et plus précisément sur les thèmes de la motivation, de la communication et du management.

Depuis juillet 2005, elle travaille en réseau avec une équipe de coachs, de psychologues et de formateurs. Selon le contexte, les interventions peuvent prendre la forme d’une co-animation ou d’une collaboration.

Elle vend, conçoit et produit des prestations de recrutement, d’orientation, d’évaluation, de formation et de coaching.

Les missions de conseil en recrutement, de formation et de coaching réalisées par Coachs et Associés répondent à vos exigences.

Coachs et Associés conçoit et met en place une démarche opérationnelle adaptée à la culture et aux besoins de votre organisation. Nous réalisons les prestations en toute confidentialité et neutralité.

Engagement

Nous nous engageons sur la base d’objectifs négociés et définis avec notre client.

Nous nous engageons à exercer dans les intérêts du demandeur et de son organisation.

Nous respectons les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





Marie-Christine



Coach professionnelle & dirigeante



Consultante et formatrice en relations humaines, Coach certifiée par l’école de l’institut international de Genève et de Coach UP institut Paris.

Elle est Technicienne en PNL, habilitée ECPA aux tests d’intérêts professionnels, Performanse et ENSIZE pour les tests et analyses comportementales. Elle est également habilitée IRMR et SOSIE.

Elle a plus de 15 ans d’expériences en entreprise à des postes de management opérationnels et stratégiques et depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement des équipes, la formation et le coaching individuel.

Elle connaît les problématiques des nombreux publics : opérationnels, fonctionnels, employés, cadres dirigeants.

Les compétences accumulées au fil de ses expériences :

La formation des cadres, managers sur des objectifs de gestion du temps et des priorités, évolution de carrière, développement du leadership, confiance en soi, cohésion d’équipe

Le bilan de compétences

L’accompagnement au retour à l’emploi

L’accompagnement des équipes sur le concept de motivation, cohésion, gestion de crise (gestion du changement)

La conception (plans de formation) et l’animation de formations

La connaissance de l’entreprise, de ses enjeux.

Le Management d’équipes opérationnelles et stratégiques (fixer des objectifs, cadrer une relation, féliciter, réprimander, motiver, entraîner, soutenir…)

La négociation et la gestion de clients grands comptes

La gestion des relations dans l’entreprise



Mes compétences :

Communication

Formation