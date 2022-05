Marie-Christine PLANES

Après dix années passées à exercer en qualité de diététicienne au sein d’une structure hospitalière, j’ai saisi l’opportunité qui m’était offerte d’assurer la responsabilité de l’Unité Centrale de Restauration de cet établissement. Dans le cadre de cette fonction, j’ai été chargée de mettre en œuvre et manager un fonctionnement qualité intégrant les obligations en matière d’Hygiène et de sécurité sanitaire (HACCP) avec pour objectif la certification de ce dispositif (suivant le modèle ISO 9002 version 1994 - reconnaissance délivrée par l’AFAQ en juin 1997).



Poussée par cette expérience, mon goût et ma forte conviction pour les méthodes, outils, démarches d’amélioration et d’évaluation, j’ai alors entrepris une formation débouchant sur un Master en Qualité et Organisation, ceci dans le but de renforcer mes compétences dans ce domaine et modifier par là même ma trajectoire professionnelle.

Je me suis ainsi orientée vers une activité de conseil et formation.



C’est dans le secteur alimentaire que j’ai pu faire mes premières « armes » en tant que formatrice, par le biais de diverses actions portant sur l’Hygiène, la Sécurité sanitaire et la Qualité. J’ai rapidement élargi ce champ d’intervention en menant différentes missions de conseil et d’accompagnement avec en particulier la mise en place de systèmes HACCP et de Plans de Maîtrise Sanitaire ainsi que la construction de dossiers d’Agrément Sanitaire.

Je me suis également engagée sur des thèmes afférents à la Sécurité et la Protection de l’Environnement sans écarter les aspects liés au Management et à l’Optimisation des organisations.



Ces missions diversifiées m'ont permis d’appréhender des aspects réglementaires très différents et d'acquérir de nouvelles compétences techniques et managériales. J’ai pu ainsi développer une véritable expérience de terrain, un sens aigu des responsabilités ainsi qu’un goût particulier pour le travail en équipe.



Je suis aujourd’hui Consultante-Formatrice au sein du cabinet OPTI ACTION que j’ai fondé en janvier 2008. Son nom traduit sa spécialisation :

Organisation, Personnalisation, Technicité, Implication, Accompagnement, Conseil, Transmission, Impulsion, Optimisation, Normalisation.



OPTI ACTION est déclaré auprès de la DIRECCTE AQUITAINE pour ses prestations de formation (sous le numéro72 47 00923 47).



Mes domaines d'intervention :



• Qualité

- principes, outils, méthodes, évaluation, résolution de problèmes



• Hygiène et Sécurité Sanitaire des aliments

- Bonnes Pratiques en Hygiène, Démarche HACCP

- Mise en place du Plan de Maîtrise Sanitaire

- Construction du dossier d’Agrément Sanitaire



• Sécurité

- Prévention des risques professionnels, élaboration du DUERP

- Dossier ICPE



• Audit des pratiques professionnelles

- Examen de la Conformité des pratiques avec les dispositions de la Réglementation et les exigences du Référentiel de l’établissement

- Mise en évidence des discordances, dysfonctionnements et non-conformités

- Formalisation du plan d’actions d’amélioration



• Management opérationnel

- Gestion des performances de son équipe

- Organisation du travail et gestion du temps, optimisation des pratiques professionnelles

- Relations interpersonnelles et communication professionnelle



• Coaching organisationnel individuel

- Bilan des pratiques personnelles et professionnelles, identification des points à améliorer et définition des actions concrètes de progrès à engager



• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

- Positionnement des salariés (construction des outils d’évaluation, appréciation des compétences sur la base des critères du Référentiel CQP)

- Dispositif de formation spécifique suivant le niveau de maîtrise des candidats

- Evaluation en continue de la progression des stagiaires



Mes compétences :

Management de la qualité

Hygiène

Audit qualité

Sécurité

Prévention des risques professionnels

Conseil aux entreprises

Animation de formations

Ingénierie de formation