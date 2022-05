Marie-Christine PRÉVOST-CLOUTIER

J'ai réalisé plusieurs expériences enrichissantes en France et à l’étranger dans des secteurs d’activité exigeants et diversifié. Grâce à celles-ci, j’ai pu approfondir et parfaire ma maitrise de cycles de vente complexes et mes compétences commerciales. Mon poste aujourd'hui me permets d'approfondir les connaissances dans la gestion de projet. Ma motivation personnelle, mon envie de réussir et ma passion pour les relations humaines me poussent à m’orienter vers des fonctions relationnelles dans une entreprise dynamique et stimulante. Étant une femme de défis et de résultats, définitivement orientée vers la gestion de projet, je suis en recherche du nouveau challenge.



Mes compétences :

chargée de clientèle

Chef de produit

Commerciale

Marketing

Vin