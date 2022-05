Plusieurs années d'expérience dans les métiers du marketing et de la communication avec une expérience européenne de la communication corporate.



communication interne et externe, événementiel, relations presse, sponsoring, journaux d'entreprise, intervenant Nanterre DESS psycho du travail, coaching d'étudiants pour l'oral en école préparatoire



Mes compétences :

Coaching

Communication

Communication interne

Communication interne et externe

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Sponsoring